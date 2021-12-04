Впервые с 2008 года чемпионы «Ф-1» в личном и командном зачетах определятся в последней гонке сезона

Борьба в чемпионате гонщиков и Кубке конструкторов продлится до последней гонки «Формулы-1» сезона-2021: на Гран-при Абу-Даби Льюис Хэмилтон и разыграют личный титул, и – командный.

Такое происходит впервые с 2008 года. 13 лет назад на личный титул претендовали Льюис Хэмилтон и Фелипе Масса, на Кубок конструкторов – «Макларен» и «Феррари». На Гран-при Бразилии Хэмилтон впервые стал чемпионом, а Скудерия победила в зачете команд.

После этого судьба личного титула неоднократно решалась в последней гонке, однако обладатель Кубка конструкторов определялся досрочно. В 2010 году за чемпионство сражались , , Марк Уэббер и Хэмилтон, в 2012-м – Феттель и Алонсо, в 2014-м и 2016-м – Хэмилтон и Нико Росберг.

Гран-при Абу-Даби-2021 состоится 12 декабря. Перед финалом сезона у Хэмилтона и Ферстаппена равное количество очков, «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 28 баллов.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин сошел

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии-2021

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