«Формула-1» представила болид образца 2022 года

«Формула-1» показала машину, построенную согласно техническому регламенту 2022 года.
Презентация состоялась в Сильверстоуне в преддверии Гран-при Великобритании.
Аэродинамика болидов упростится, что должно облегчить преследование соперников и улучшить ситуацию с обгонами.
В «Ф-1» готовят бан главного устройства для разработки болидов. Его аренда стоит $141 тыс в день, а $1,5 млн в год уходит только на электричество
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Фото: твиттер «Формулы-1»