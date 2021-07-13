«Формула-1» представила болид образца 2022 года

показала машину, построенную согласно техническому регламенту 2022 года.

Презентация состоялась в Сильверстоуне в преддверии .

Аэродинамика болидов упростится, что должно облегчить преследование соперников и улучшить ситуацию с обгонами.

В «Ф-1» готовят бан главного устройства для разработки болидов. Его аренда стоит $141 тыс в день, а $1,5 млн в год уходит только на электричество

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