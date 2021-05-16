Норрис подписал многолетний контракт с «Маклареном»

Гонщик останется в команде еще как минимум на несколько сезонов.

«Макларен» объявил о подписании многолетнего контракта с Ландо. 21-летний пилот является частью системы команды с 2017 года и получил место боевого гонщика в 2019-м. На его счету два подиума в «Формуле-1».

Таким образом, в 2022 году состав «Макларена» останется неизменным – также подписал многолетнее соглашение при переходе из «Рено».

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