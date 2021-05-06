Мазепин стал последним в восьми практиках «Ф-1» подряд

Пилот показал 20-е время в заключительной тренировке перед Гран-при Испании и отстал от своего напарника на 0,238 секунды.

Мазепин оказался последним в восьмой практике подряд. До этого он стал 18-м в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Эмилии-Романьи. Никита также показал худшее время во всех трех квалификациях (в Имоле он стал 19-м из-за аварии , не проехавшего быстрый круг), сошел на первом круге дебютного Гран-при и завершил две оставшихся гонки последним из финишировавших.

Гран-при Испании-2021. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й, Мазепин – 20-й

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