Марко о сменщике Квята: «Станет ли Цунода чемпионом? Определенно. Юки – будущая звезда «Ф-1»

Советник не сомневается, что , который заменил в составе , ждет великое будущее:

«Он умный и, как я уже говорил, очень взрослый для 20 лет. Скоро он станет новой звездой «Формулы-1». Все в команде его любят. Юки – обаятельный 20-летний японский парень с чувством юмора».

Марко рассказал, что скромный рост Цуноды стал и преимуществом, и головной болью для инженеров – им пришлось подстраивать машину под гонщика.

«159 [сантиметров] и 61 килограмм – все конструкторы его любят!

Самое главное [изменение] – педали, их пришлось передвинуть. У нас остаются проблемы с симулятором – мы не можем подобрать подходящее сиденье», – заявил Гельмут.

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В первой для себя квалификации к Гран-при Бахрейна Цунода стал 13-м – австриец считает, что результат оказался бы выше, если бы «Альфа Таури» выпустила его на мягких шинах во втором сегменте:

«Думаю, команде следовало дать «софт» для его самой первой квалификации, так что он выступил хуже, чем мог. Так было бы легче, потому что у него еще нет опыта».

После неудачного старта Юки начал отыгрывать позиции и завершил гонку на девятом месте. Таким образом, он первым из японских гонщиков заработал очки в дебютном Гран-при.

Марко кратко пересказал стремительный карьерный рост протеже «Хонды»:

«Мы привезли его в Европу. Один сезон в «Ф-3», один – в «Ф-2», никто ничего не замечал и – бам – .

На вопрос о том, станет ли Цунода первым японским чемпионом «Ф-1», Марко ответил: «Определенно».

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