Гран-при Бахрейна-2021. 3-я практика. Ферстаппен быстрее Хэмилтона на 0,7 секунды, Гасли – 3-й, Мазепин – 19-й

Международный автодром Бахрейна
27 марта 2021 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,577 (11 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,739 (14)
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,006 (13)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,278 (16)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +1,331 (11)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,531 (16)
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,647 (15)
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,846 (11)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,854 (13)
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,900 (12)
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,905 (17)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,923 (11)
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,132 (15)
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,178 (15)
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,243 (15)
16. Ландо Норрис («Макларен») +2,283 (10)
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,746 (14)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,845 (14)
19. Никита Мазепин («Хаас») +3,045 (14)
20. Николас Латифи («Уильямс») +3,382 (16)
Первая авария нового сезона «Ф-1» – от опытнейшего чемпиона. Перегнул в повороте и улетел в барьеры
«Таланта для ММА не хватило – посвятил себя гонкам». Послушали Никиту Мазепина – в выходные он дебютирует в «Формуле-1»
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