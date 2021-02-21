«Ред Булл» представил болид 2021 года

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

«Ред Булл» презентовал новую машину RB16B.

Австрийская команда заняла второе место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне и считается основным конкурентом «Мерседеса». В 2021 году в составе «Ред Булл» дебютирует Серхио Перес – он стал напарником Макса Ферстаппена.

Маленькая команда «Ф-1» отказалась брать бесплатные детали от «Ред Булл». Они бы сломали баланс и сбили скорость на прямых

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