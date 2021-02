«Ред Булл» представил болид 2021 года

«Ред Булл» презентовал новую машину RB16B.

Австрийская команда заняла второе место в Кубке конструкторов в прошлом сезоне и считается основным конкурентом «Мерседеса». В 2021 году в составе «Ред Булл» дебютирует – он стал напарником .

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0