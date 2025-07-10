«Альпин» допускает приглашение Хорнера как партнера (F1-Insider)

Бриаторе присматривается к Хорнеру, покинувшему «Ред Булл».

Издание F1-Insider поделилось информацией о возможном сценарии будущего для бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера .

Сообщается, что контракт Хорнера был рассчитан до 2030 года, однако опция, запрещающая ему переход к соперникам на тот же срок, уже не действует.

В «Ред Булл» Кристиан стремился к тому, чтобы стать совладельцем команды – как Тото Вольфф в «Мерседесе ». Желание британца может исполнится в «Альпин», так как исполнительный директор Флавио Бриаторе уже давно ищет опытного руководителя для французской команды.

Издание передает, что Бриаторе допускает приглашение Хорнера как партнера «Альпин ».

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