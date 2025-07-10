Эндрю Бенсон: «Ходит слух, что был ультиматум от клана Ферстаппена: или Хорнер, или Макс»

Бенсон поделился информацией о роли Ферстаппена в уходе Хорнера.

Редактор BBC Эндрю Бенсон сообщил о возможной причине увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«В «Ф-1» ходит слух, что «Ред Булл» был выдвинут некий ультиматум от клана Ферстаппена: или Хорнер уходит, или Макс.

В данный момент невозможно понять, правда ли это. «Ред Булл» публично не назвал причину. Может, никогда и не назовет.

Можно сказать лишь, что Ферстаппен неоднократно заявлял о желании работать в спокойной, расслабленной обстановке. А в «Ред Булл» точно такого не было на протяжении последних 18 месяцев – наверное, даже дольше», – написал журналист.

«Ред Булл» годами формировал легенду о великом Ферстаппене. И теперь она разваливает команду

Макс Ферстаппен попрощался с Хорнером: «Мы выигрывали запоминающиеся гонки и устанавливали все новые и новые рекорды. Спасибо тебе за все, Кристиан!»