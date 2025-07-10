Вольфф остался единственным руководителем, работающим в команде «Ф-1» более 3 лет

9 команд «Ф-1» из 10 сменили главу в 2023 году или позже.

Исполнительный директор и руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф стал самым опытным из нынешних боссов команд «Формулы-1».

Австрийский менеджер находится на своем посту с 2014 года. Кристиан Хорнер , возглавлявший «Ред Булл» с 2005-го, покинул свою должность.

Все остальные руководители не проработали и трех полных лет на текущей позиции.

Список руководителей команд «Формулы-1»

«Мерседес» – Тото Вольфф (с 2014 года)

«Макларен » – Андреа Стелла (2023)

«Феррари» – Фредерик Вассер (2023)

«Уильямс» – Джеймс Воулз (2023)

«Хаас» – Аяо Комацу (2024)

«Астон Мартин» – Энди Коуэлл (2025)

«Заубер» – Джонатан Уитли (2025)

«Альпин» – Флавио Бриаторе (2025)*

«Ред Булл» – Лоран Мекьес (2025)

«Рейсинг Буллз» – Алан Пермейн (2025)

* – исполнительный советник, де-факто руководитель «Альпин»

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