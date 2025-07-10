Вольфф остался единственным руководителем, работающим в команде «Ф-1» более 3 лет
Исполнительный директор и руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф стал самым опытным из нынешних боссов команд «Формулы-1».
Австрийский менеджер находится на своем посту с 2014 года. Кристиан Хорнер, возглавлявший «Ред Булл» с 2005-го, покинул свою должность.
Все остальные руководители не проработали и трех полных лет на текущей позиции.
Список руководителей команд «Формулы-1»
«Мерседес» – Тото Вольфф (с 2014 года)
«Макларен» – Андреа Стелла (2023)
«Феррари» – Фредерик Вассер (2023)
«Уильямс» – Джеймс Воулз (2023)
«Хаас» – Аяо Комацу (2024)
«Астон Мартин» – Энди Коуэлл (2025)
«Заубер» – Джонатан Уитли (2025)
«Альпин» – Флавио Бриаторе (2025)*
«Ред Булл» – Лоран Мекьес (2025)
«Рейсинг Буллз» – Алан Пермейн (2025)
* – исполнительный советник, де-факто руководитель «Альпин»
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