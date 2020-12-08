ФИА и «Ф-1» о Мазепине: «Поддерживаем реакцию «Хааса», этические принципы крайне важны для нас»

Международная автомобильная федерация (ФИА) и «Формула-1» выпустили совместное заявление по поводу будущего пилота «Хааса» Никиты Мазепина, который выложил в своем инстаграме видео, где он хватает за грудь девушку.
«Мы полностью поддерживаем «Хаас» в его реакции на недавние неприемлемые действия гонщика команды Никиты Мазепина.
Мазепин публично извинился за неподобающее поведение, и с делом будут разбираться внутри команды «Хаас».
Этические принципы, а также многообразие и инклюзивная культура нашего спорта крайне важны для ФИА и «Формулы-1», – говорится в заявлении.
Ранее «Хаас» подчеркнул, что публикация подобного видео является «отвратительной».
Мазепин еще не дебютировал в «Ф-1», а уже разозлил новую команду непристойным видео в соцсети. Фанаты требуют его уволить
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