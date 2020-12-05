Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2»

Пилот «Премы» завоевал титул чемпиона «Формулы-2».

Мик – сын семикратного чемпиона «Формулы-1» . В следующем году Шумахер-младший продолжит карьеру в «Ф-1» и присоединится к . Его напарником станет еще один пилот «Ф-2», претендовавший на титул – .

В последней гонке сезона Мик провалил стартовые круги и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами, однако его главный конкурент Каллум Айлотт не смог воспользоваться шансом и финишировал вне подиума.

Гонщики «Формулы-2» смотрят собственную квалификацию из болида на смартфонах. Доказано сыном Шумахера

В «Ф-1» снова выступит Шумахер – сын великого Михаэля. Мик побеждал во всех молодежных сериях, но его талант остается загадкой

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram