Мик Шумахер стал чемпионом «Формулы-2»

Пилот «Премы» Мик Шумахер завоевал титул чемпиона «Формулы-2».
Мик – сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В следующем году Шумахер-младший продолжит карьеру в «Ф-1» и присоединится к «Хаасу». Его напарником станет еще один пилот «Ф-2», претендовавший на титул – Никита Мазепин.
В последней гонке сезона Мик провалил стартовые круги и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами, однако его главный конкурент Каллум Айлотт не смог воспользоваться шансом и финишировал вне подиума.
Гонщики «Формулы-2» смотрят собственную квалификацию из болида на смартфонах. Доказано сыном Шумахера
В «Ф-1» снова выступит Шумахер – сын великого Михаэля. Мик побеждал во всех молодежных сериях, но его талант остается загадкой
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