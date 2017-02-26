Гран-при Австрии-2020. Видеотрансляция

В Шпильберге стартовал Гран-при Австрии, первый этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020.

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Гран-пр Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

5 июля 2020 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Валттери Боттас («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Алекс Албон («Ред Булл»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)*

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Карлос Сайнс («Макларен»)

9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

10. Даниэль Риккардо («Рено»)

11. Себастьян Феттель («Феррари»)

12. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

13. Даниил Квят («Альфа Таури»)

14. Эстебан Окон («Рено»)

15. Ромен Грожан («Хаас»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

20. Николя Латифи («Уильямс»)

55 вопросов к новому сезону «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» стыдно улетел с трассы на решающей попытке в квалификации. Но все-таки оформил поул с преимуществом в 0,012 секунды

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