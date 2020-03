Льюис Хэмилтон: «Мой прогноз на класико – 3:1 в пользу «Барселоны»

Шестикратный чемпион «Формулы-1» поставил на «Барселону» в предстоящем матче Ла Лиги с «Реалом».

«Мой прогноз на класико – 3:1 в пользу «Барселоны», – сказал британец.

Хэмилтон также сообщил, что является большим поклонником каталонцев.

«Огромное спасибо «Барселоне» за то, что прислали мне футболку. Я огромный фанат и буду болеть за вас в класико. Visca El Barca», – написал пилот «Мерседеса» в твиттере.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

