Ферстаппен попал в аварию в первой практике перед Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен врезался в ограждение в пятом повороте трассы в Баку во время первой тренировки перед Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен потерял контроль над машиной во время торможения, попытался удержаться на трассе, но все же врезался левым боком в ограждение.

He was sixth-fastest in Friday’s first practice session



