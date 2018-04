Макс Ферстаппен о столкновении с Феттелем: «Конечно, это моя вина»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал вину за столкновение с Себастьяном Феттелем, из-за которого получил штраф и в итоге был классифицирован пятым на Гран-при Китая.

«Я видел, что у него начались проблемы с шинами. Я попытался выйти вперед, затормозив позже в повороте, но передние колеса заблокировались, из-за чего я и врезался в него.

Конечно, это моя вина. Никому не хочется такого исхода, и легко говорить уже после всего, что избежать столкновения было легко. Возможно, мое решение было не лучшим, но, к сожалению, это случилось.

Макс также ответил на вопрос о том, стоит ли ему изменить стиль пилотажа и слегка успокоиться на трассе в свете регулярных инцидентов в сезоне-2018:

«Разумеется, этот чемпионат пока складывается не так, как мне хочется. Нужно ли мне сбавить обороты? – Не думаю. Пока все просто складывается неудачно. Мне нужно собраться и все проанализировать, чтобы к следующим гонкам стать сильнее».

