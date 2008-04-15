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    Макс Ферстаппен о столкновении с Феттелем: «Конечно, это моя вина»

    Теги Гран-при Китая Феррари Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал вину за столкновение с Себастьяном Феттелем, из-за которого получил штраф и в итоге был классифицирован пятым на Гран-при Китая.

    «Я видел, что у него начались проблемы с шинами. Я попытался выйти вперед, затормозив позже в повороте, но передние колеса заблокировались, из-за чего я и врезался в него.

    Конечно, это моя вина. Никому не хочется такого исхода, и легко говорить уже после всего, что избежать столкновения было легко. Возможно, мое решение было не лучшим, но, к сожалению, это случилось.

    Макс также ответил на вопрос о том, стоит ли ему изменить стиль пилотажа и слегка успокоиться на трассе в свете регулярных инцидентов в сезоне-2018:

    «Разумеется, этот чемпионат пока складывается не так, как мне хочется. Нужно ли мне сбавить обороты? – Не думаю. Пока все просто складывается неудачно. Мне нужно собраться и все проанализировать, чтобы к следующим гонкам стать сильнее».

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