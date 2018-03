Индикар. Роберт Уикенс о потере победы в Сент-Питерсберге: «Маневр Росси был отчаянным»

Пилот «Шмидт Петерсон Моторспортс» Роберт Уикенс упустил победу на Гран-при Сент-Питерсберга из-за столкновения с за два круга до финиша заезда.

Уикенс, выигравший квалификацию, лидировал большую часть гонки, однако в конце Гран-при во время рестарта его выбил Росси. Уикенс в итоге был квалифицирован 18-м, в круге позади победителя Себастьяна Бурдэ, а Росси добрался к клетчатому флагу третьим.

«Во время рестарта он решил, что получил шанс, попытался выйти вперед, однако маневр был слишком оптимистичным. Я думал, что у него достаточно места, и при этом сам я постарался затормозить позже – но он тоже пытался остаться рядом со мной как можно дольше. И поскольку внутренняя траектория была грязной, он не удержал машину – в итоге его снесло в меня. Я очень разочарован.

Будет ли между нами соперничество? Нет, мы с Алексом друзья за пределами трассы, хотя на треке совсем другая история – мы боремся за каждый дюйм асфальта и делаем все, что в наших силах. Я просто ожидал от него большего. Он видел, как поздно я торможу, очевидно, его маневр был отчаянным. Это был последний круг и его последний шанс», – сказал Уикенс.

В свою очередь Росси отметил, что его машину снесло из-за того, что на внутренней траектории оказалась резиновая крошка:

«Уже практически в самом повороте он, защищая свою позицию, сместился в зоне торможения и выдавил меня на резиновую крошку, а в этом месте очень слабое сцепление».

