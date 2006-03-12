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    Индикар. Роберт Уикенс о потере победы в Сент-Питерсберге: «Маневр Росси был отчаянным»

    Теги Индикар Роберт Уикенс Александр Росси Сэм Шмидт Моторспортс

    Пилот «Шмидт Петерсон Моторспортс» Роберт Уикенс упустил победу на Гран-при Сент-Питерсберга из-за столкновения с Александром Росси за два круга до финиша заезда. 

    Уикенс, выигравший квалификацию, лидировал большую часть гонки, однако в конце Гран-при во время рестарта его выбил Росси. Уикенс в итоге был квалифицирован 18-м, в круге позади победителя Себастьяна Бурдэ, а Росси добрался к клетчатому флагу третьим. 

    «Во время рестарта он решил, что получил шанс, попытался выйти вперед, однако маневр был слишком оптимистичным. Я думал, что у него достаточно места, и при этом сам я постарался затормозить позже – но он тоже пытался остаться рядом со мной как можно дольше. И поскольку внутренняя траектория была грязной, он не удержал машину – в итоге его снесло в меня. Я очень разочарован. 

    Будет ли между нами соперничество? Нет, мы с Алексом друзья за пределами трассы, хотя на треке совсем другая история – мы боремся за каждый дюйм асфальта и делаем все, что в наших силах. Я просто ожидал от него большего. Он видел, как поздно я торможу, очевидно, его маневр был отчаянным. Это был последний круг и его последний шанс», – сказал Уикенс. 

    В свою очередь Росси отметил, что его машину снесло из-за того, что на внутренней траектории оказалась резиновая крошка: 

    «Уже практически в самом повороте он, защищая свою позицию, сместился в зоне торможения и выдавил меня на резиновую крошку, а в этом месте очень слабое сцепление».

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