Индикар. Сент-Питерсберг. Бурдэ выиграл первую гонку сезона после столкновения Уикенса и Росси

Индикар

Этап 1

Гран-при Сент-Питерсберга

11 марта 2018 года

Гонка

Топ-10

1. Себастьян Бурдэ («Дейл Койн Рейсинг») – 110 кругов

2. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Лэниган») +0,1269

3. Александр Росси («Андретти Автоспорт») +0,7109

4. Джеймс Хинчклифф («Шмидт Петерсон Моторспортс») +1,5175

5. Райан Хантер-Рэй («Андретти Автоспорт») +1,9907

6. Скотт Диксон («Чип Гэнасси Рейсинг») +2,2716

7. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +3,3842

8. Эд Джонс («Чип Гэнасси Рейсинг») +4,2992

9. Марко Андретти («Андретти Херта») +4,8368

10. Уилл Пауэр («Пенске») +6,1276

