Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Марко мог организовать уход Хорнера. Срок годности Гельмута тоже подходит к концу»
Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс допустил, что советник «Ред Булл» Гельмут Марко приложил руку к увольнению руководителя команды Кристиана Хорнера.
По мнению эксперта, «Ред Булл» стоит избавиться от австрийца и начать перестройку коллектива.
«Доктор Марко мог организовать что-то такое. Он был доверенным лицом Дитриха Матешица.
Но Кристиан Хорнер добивался успехов, они оба работали здорово. Однако я считаю, что срок годности доктора Марко тоже подходит к концу.
Что мне нравится в Ферстаппенах, так это лояльность. Они полностью поддерживают каждого, кто им помог. Но, когда видишь определенные заявления [Марко], думаю, они уже не соответствуют сегодняшнему времени. И я задаюсь вопросом, на своем ли он месте. Может, теперь стоит радикально сменить курс и дать дорогу новому поколению», – заявил эксперт в подкасте De Telegraaf.
Альберс уверен, что Марко оказывает негативное влияние на «Ред Булл», даже если не участвует в работе команды на каждодневной основе.
«Но он все равно влияет на пилотов. Думаю, это серьезный фактор. Кто получает место, кто нет? Лично я считаю, что он нетактичен в некоторых интервью. Можно сказать, что он никогда не был тактичным, но теперь это приближается к грубости. На пользу команде такое не идет».
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