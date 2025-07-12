Гельмут Марко: «Борьба Ферстаппена за титул точно не закончена»

Марко увидел шансы Ферстаппена на пятый титул подряд.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал неудачное выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Великобритании и сообщил, что нидерландец еще может сохранить чемпионство.

«Макс Ферстаппен завоевал потрясающую поул-позицию в Сильверстоуне – частично благодаря смелым настройкам с маленьким задним антикрылом.

Мы знали, что это рискованный шаг, но, учитывая превосходство «Макларена », это был единственный способ навязать борьбу. Мы полагали, что с высокой максимальной скоростью благодаря такому антикрылу «Макларену» будет тяжело обогнать Макса.

К сожалению, погода изменилась, и стало очевидно, что с такими настройками, весьма специфическими, на мокрой трассе будет тяжело. В итоге Макс развернулся, а это редкость. Мы считаем, что без этой неудачи нидерландец мог финишировать третьим.

Макс занял пятое место в Сильверстоуне после раннего схода в Австрии неделей ранее из-за столкновения с Антонелли . Это, конечно, не способствует защите чемпионства Ферстаппена, однако пока мы не вышли из борьбы.

Впереди 12 Гран-при и четыре спринта, а это 300 очков в чемпионате в Гран-при и 32 в спринтах. На этом фоне, а также учитывая дальнейшие обновления в Бельгии, которые должны приблизить нас к «Макларену», мы точно не считаем борьбу за титул законченной», – отметил австриец.

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