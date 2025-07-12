Заместитель Вассера Д′Амброзио о болиде под Хэмилтона или Леклера: «Машину всегда создают под максимальный потенциал»

Д′Амброзио отверг идею о ставке «Феррари» на Хэмилтона или Леклера.

Жером Д′Амброзио , заместитель руководителя «Феррари» Фредерика Вассера , прокомментировал предположения о том, что Скудерия развивает машину с учетом требований одного гонщика – Льюиса Хэмилтона или Шарля Леклера .

«Надо с осторожностью относиться к утверждениям, что болид построен под того или иного пилота. Машину всегда создают под максимальный потенциал, максимальную прижимную силу.

Тот факт, что Лоик [Серра] несколько лет работал с Льюисом в «Мерседесе », разумеется, упрощает коммуникацию, однако у Лоика отличные отношения с Шарлем.

Пару раз в году мы собираемся с обоими пилотами, все обсуждаем, поднимаем все вопросы и пытаемся понять, какие у них требованиях, как претворить их в развитие. Мы работаем, стараемся улучшить показатели болида в разных областях. Вот на чем мы сосредоточены: на результате, выступлениях на трассе, положении относительно соперников, и это процесс. Надо сосредоточиться на процессе», – заявил менеджер.

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