Формула E. Берлин. Эванс выиграл первую гонку, Роулэнд сошел, упустив шанс досрочно завоевать титул

Эванс выиграл первый этап «Формулы E» в Германии.

Пилот «Ягуара » Митч Эванс стал сильнейшим по итогам первой гонки «Формулы E» в Берлине после старта с поула.

Вторым финишировал гонщик «Порше» Паскаль Верляйн , третье место досталось Эдоардо Мортаре («Махиндра») после штрафа Антониу Феликса да Кошты («Порше »).

Лидер сезона Оливер Роулэнд из «Ниссана» мог досрочно завоевать титул, однако сошел из-за поломки подвески в борьбе со Стоффелем Вандорном («Мазерати»).

Британец сохраняет огромный отрыв в чемпионате – 172 очка против 122 у Верляйна. В топ-5 входят пилот «Макларена» Тейлор Барнард (104), да Кошта (99) и представитель «Киро» Дэн Тиктум (82).

Гонщикам осталось провести три этапа – один в Берлине (13 июля) и два в Лондоне (26-27 июля).

Квят и Бедрин выступят за «Пенске» на тестах «Формулы E»