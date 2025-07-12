Формула E. Берлин. Эванс выиграл первую гонку, Роулэнд сошел, упустив шанс досрочно завоевать титул
Эванс выиграл первый этап «Формулы E» в Германии.
Пилот «Ягуара» Митч Эванс стал сильнейшим по итогам первой гонки «Формулы E» в Берлине после старта с поула.
Вторым финишировал гонщик «Порше» Паскаль Верляйн, третье место досталось Эдоардо Мортаре («Махиндра») после штрафа Антониу Феликса да Кошты («Порше»).
Лидер сезона Оливер Роулэнд из «Ниссана» мог досрочно завоевать титул, однако сошел из-за поломки подвески в борьбе со Стоффелем Вандорном («Мазерати»).
Британец сохраняет огромный отрыв в чемпионате – 172 очка против 122 у Верляйна. В топ-5 входят пилот «Макларена» Тейлор Барнард (104), да Кошта (99) и представитель «Киро» Дэн Тиктум (82).
Гонщикам осталось провести три этапа – один в Берлине (13 июля) и два в Лондоне (26-27 июля).
Опубликовал: Михаил Ширяев
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