Стартовал второй день тестов «Формулы-1» в Венгрии: Кубица сел за руль болида «Рено»

На трассе «Хунгароринг» начался второй день тестов «Формулы-1». Внимание многих людей приковано к польскому гонщику Роберту Кубице, который впервые за долгие годы выступает за рулем современного болида.

Robert #Kubica driving our R.S.17!

Even our garage was too excited! #BudaTest pic.twitter.com/f5lpilaVuJ — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 2, 2017

Команда «Рено» планирует изучить, насколько реалистична вероятность возвращения Кубицы в «Формулу-1», однако это не значит, что в случае успешных тестов французская конюшня подпишет с ним контракт. На прошлой неделе управляющий директор подразделения «Рено» в «Ф-1» Сириль Абитебуль объяснил, почему:

«Мы хотели бы выяснить, насколько реалистично возвращение Роберта за руль современного болида «Формулы-1» – возможно, в гоночном контексте.

Тесты в Венгрии – последний шанс это узнать, и мы им воспользуемся. Но в любом случае эти планы как минимум средне или долгосрочные.

Возможно, Роберт и станет претендентом на место в команде в 2018 году, но прежде чем мы начнем рассматривать его кандидатуру, нужно узнать, как он справляется с мощными болидами, которые генерируют больше прижимной силы – ведь до этого он садился за руль демонстрационной машины.

И если совсем честно: даже если все получится, это не значит, что мы подпишем с ним контракт на 2018 год – просто потому, что думаем на перспективу».

Состав участников второго дня тестов в Венгрии

«Феррари»: Себастьян Феттель, Кими Райкконен

«Мерседес»: Джордж Расселл

«Ред Булл»: Пьер Гасли

«Макларен»: Лэндо Норрис

«Торо Россо»: Карлос Сайнс-младший, Даниил Квят

«Форс-Индия»: Никита Мазепин, Лукас Ауэр

«Уильямс»: Лука Гьотто

«Хаас»: Сантино Ферруччи

«Заубер»: Нобухару Мацусита

«Рено»: Роберт Кубица