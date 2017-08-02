Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Стартовал второй день тестов «Формулы-1» в Венгрии: Кубица сел за руль болида «Рено»

    Теги Роберт Кубица тесты Формула-1 Формула-1 Рено

    На трассе «Хунгароринг» начался второй день тестов «Формулы-1». Внимание многих людей приковано к польскому гонщику Роберту Кубице, который впервые за долгие годы выступает за рулем современного болида. 

    Команда «Рено» планирует изучить, насколько реалистична вероятность возвращения Кубицы в «Формулу-1», однако это не значит, что в случае успешных тестов французская конюшня подпишет с ним контракт. На прошлой неделе управляющий директор подразделения «Рено» в «Ф-1» Сириль Абитебуль объяснил, почему: 

    «Мы хотели бы выяснить, насколько реалистично возвращение Роберта за руль современного болида «Формулы-1» – возможно, в гоночном контексте. 

    Тесты в Венгрии – последний шанс это узнать, и мы им воспользуемся. Но в любом случае эти планы как минимум средне или долгосрочные. 

    Возможно, Роберт и станет претендентом на место в команде в 2018 году, но прежде чем мы начнем рассматривать его кандидатуру, нужно узнать, как он справляется с мощными болидами, которые генерируют больше прижимной силы – ведь до этого он садился за руль демонстрационной машины. 

    И если совсем честно: даже если все получится, это не значит, что мы подпишем с ним контракт на 2018 год – просто потому, что думаем на перспективу». 

    Состав участников второго дня тестов в Венгрии 

    «Феррари»: Себастьян Феттель, Кими Райкконен
    «Мерседес»: Джордж Расселл
    «Ред Булл»: Пьер Гасли
    «Макларен»: Лэндо Норрис
    «Торо Россо»: Карлос Сайнс-младший, Даниил Квят
    «Форс-Индия»: Никита Мазепин, Лукас Ауэр
    «Уильямс»: Лука Гьотто
    «Хаас»: Сантино Ферруччи
    «Заубер»: Нобухару Мацусита
    «Рено»: Роберт Кубица

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться