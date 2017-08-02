Стартовал второй день тестов «Формулы-1» в Венгрии: Кубица сел за руль болида «Рено»
На трассе «Хунгароринг» начался второй день тестов «Формулы-1». Внимание многих людей приковано к польскому гонщику Роберту Кубице, который впервые за долгие годы выступает за рулем современного болида.
Robert #Kubica driving our R.S.17!— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) August 2, 2017
Even our garage was too excited! #BudaTest pic.twitter.com/f5lpilaVuJ
Команда «Рено» планирует изучить, насколько реалистична вероятность возвращения Кубицы в «Формулу-1», однако это не значит, что в случае успешных тестов французская конюшня подпишет с ним контракт. На прошлой неделе управляющий директор подразделения «Рено» в «Ф-1» Сириль Абитебуль объяснил, почему:
«Мы хотели бы выяснить, насколько реалистично возвращение Роберта за руль современного болида «Формулы-1» – возможно, в гоночном контексте.
Тесты в Венгрии – последний шанс это узнать, и мы им воспользуемся. Но в любом случае эти планы как минимум средне или долгосрочные.
Возможно, Роберт и станет претендентом на место в команде в 2018 году, но прежде чем мы начнем рассматривать его кандидатуру, нужно узнать, как он справляется с мощными болидами, которые генерируют больше прижимной силы – ведь до этого он садился за руль демонстрационной машины.
И если совсем честно: даже если все получится, это не значит, что мы подпишем с ним контракт на 2018 год – просто потому, что думаем на перспективу».
Состав участников второго дня тестов в Венгрии
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