Инвестор из Кувейта нацелен на возвращение «Катерхэма» в «Ф-1» в 2027-м

24-летний предприниматель из Кувейта Саад Касис-Мохамед и его инвестиционная компания SKM Capital запустили проект 12-й команды «Формулы-1».

Проект в данный момент работает как SKM Racing, однако фирма намерена выступать в «Ф-1» под названием «Катерхэм ».

«Катерхэм» участвовал в чемпионате в 2012-2014 годах, не заработав ни единого очка.

SKM уже открыла технический центр в Сильверстоуне, где будет производить детали и использовать стенды для испытаний. Гоночный отдел будет базироваться в Мюнхене. Компания наняла несколько ключевых менеджеров с опытом работы в «Ф-1» и автоспорте.

Касис-Мохамед намерен потратить на проект 280 миллионов евро. Новая команда должна подать документы в ФИА в начале 2026 года и планирует выступать в «Ф-1» с сезона-2027. Пока неясно, кто будет поставлять ей двигатели (вероятно, «Феррари » или «Хонда »). Первое шасси коллектив планирует произвести в третьем квартале 2026 года.

