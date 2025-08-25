Отмар Сафнауэр: «Перес станет хорошим дополнением для такой команды, как «Кадиллак»

Сафнауэр поддерживает вероятный переход Переса в «Кадиллак».

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр поделился мнением о возможном возвращении Серхио Переса в чемпионат.

Ранее несколько изданий сообщили о том, что Серхио Перес и Валттери Боттас уже подписали контракты с «Кадиллаком », а официальное объявление ожидается на этой неделе.

«Ему определенно есть что предложить, если он найдет подходящее окружение. С его опытом работы и в маленьких командах, и в «Ред Булл», он обеспечит очень качественную обратную связь. Особенно полезен, вероятно, он будет для новой команды, которой в первые годы обязательно понадобится гонщик с большим опытом. Так что Чеко станет хорошим дополнением для такой команды.

Что касается проблем Чеко в «Ред Булл», то я правда был этому удивлен. Помню, когда мы вместе работали, он как-то сказал мне: «Я смогу победить Нико Хюлькенберга ». И я подумал, что если ему удастся, это будет здорово – ведь Нико тогда, как и сейчас, был отличным гонщиком, очень быстрым гонщиком.

Чеко понадобилось два года, но в итоге о сумел победить Нико [в 2016 году], хоть и в очень упорной борьбе. В Серхио меня всегда впечатляло то, что он всего добивался своим упорным трудом, сосредоточенностью и психологической устойчивостью. Так что я знал, на что он способен. И был удивлен, что его карьера в «Ред Булл» закончилась вот так», – рассказал Сафнауэр.

Кто лучший новичок «Ф-1» в 2025-м? Детальнейшее исследование нашего блогера