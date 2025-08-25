Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Досрочный уход будет не в стиле Хэмилтона, он боец»

Даннер высказался о потенциальном завершении карьеры Хэмилтона.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер порассуждал о трудностях Льюиса Хэмилтона в «Феррари», возможном разрыве контракта и перспективах при новом регламенте.

– «Феррари» нацелена на борьбу за лидерство в 2026-м. С Льюисом Хэмилтоном?

– Справедливый вопрос. Я был в Будапеште, и там открыто обсуждали, не выбросит ли Хэмилтон белый флаг. С одной стороны, это можно представить, ведь сейчас он далеко не конкурентоспособен. С другой стороны, это не в стиле Хэмилтона. Он боец и хочет доказать миру, что все еще способен показывать результат. Лично я считаю, что он останется и доработает контракт. Но уход исключать нельзя.

– Период адаптации прошел. Почему ситуация не наладилась?

– Отставание [от Шарля Леклера ] обычно составляет две-три десятые. Разница кажется небольшой, но на таком уровне это играет решающую роль.

Во время летнего перерыва Хэмилтон должен решить для себя, следовать ли пути «Феррари » и слушать команду или же что-то менять под себя. Оба варианта требуют энергии и не гарантируют результат. Если пилот не получает от машины то, чего хочет, он не может раскрыть свой потенциал. Мы видели такое с большими гонщиками. Вспомните Михаэля Шумахера в «Мерседесе ». Болид тоже просто ему не подходил.

– Разве такие оправдания все еще работают в «Формуле-1»?

– Да, конечно. Любому гонщику нужна машина, которая подходит его стилю пилотажа, и кто-то справляется с этим лучше, чем другие.

Крайний случай – Макс Ферстаппен: он управляет болидом «Ред Булл» очень специфическим образом, другие просто не могут это делать. Его напарники проигрывают секунду, хотя у них та же техника. Это показывает, что машина всегда является решающим фактором.

– Хэмилтону в январе будет 41. Играет ли это роль?

– Безусловно, это фактор, но, на мой взгляд, не ограничивающий. Проблема не в возрасте. Проблема в том, что болид не делает то, чего хочет Хэмилтон.

Тото Вольфф о шансах Хэмилтона на 8-й титул: «Если вы спрашиваете, хватает ли Льюису скорости – то да, хватает»

Прогорел бизнес Хэмилтона и Ди Каприо – минус $20 млн на веганских бургерах