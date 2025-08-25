Энтони Дэвидсон: «Болидом «Ред Булл» трудно управлять. Цунода и Лоусон на фоне Ферстаппена выглядят второсортными гонщиками, хотя ими не являются»

Дэвидсон оценил масштабы проблемы болида «Ред Булл».

Технический эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Энтони Дэвидсон высказался о трудностях, с которыми в этом сезоне столкнулся Юки Цунода в команде «Ред Булл».

«Юки сейчас попал в тот же цикл, в котором в «Ред Булл» ранее оказался Лиам Лоусон , и будет интересно посмотреть, сможет ли Лоран Мекьес протянуть ему руку помощи и дать ему возможность быть тем пилотом, которым он является.

Очевидно, что болидом «Ред Булл» очень трудно управлять. При этом Максу Ферстаппену удается справляться с этими проблемами, да и то не со всеми. Он находит скорость там, где другие этого сделать не могут, и выжимает из машины предельные возможности, при этом не выходя за грань. Другие пилоты так не могут – они либо выходят за эту грань, либо не доходят до нее, а машине это не нравится.

Мне было бы интересно посмотреть, что бы случилось, если бы Макс стал напарником Юки в «Рейсинг Буллз ». Может быть, тогда разница между ними не была бы столь велика. Но вот за рулем крайне чувствительного болида «Ред Булл» и Юки, и Лиам выглядят на фоне Макса второсортными гонщиками, хотя таковыми не являются», – рассказал Дэвидсон.

