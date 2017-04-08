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    Гран-при Китая. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 9-й, все результаты

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    Гран-при Китая
    Шанхай Интернэшнл, Цзядин 
    8 апреля 2017 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.33,333 1.32,406 1.31,678 13
    2 Себастьян Феттель «Феррари» 1.33,078 1.32,391 1.31,864 15
    3 Валттери Боттас «Мерседес» 1.33,684 1.32,552 1.31,865 14
    4 Кими Райкконен «Феррари» 1.33,341 1.32,181 1.32,140 15
    5 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.34,041 1.33,546 1.33,033 12
    6 Фелипе Масса «Уильямс» 1.34,205 1.33,759 1.33,507 14
    7 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.34,453 1.33,636 1.33,580 16
    8 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.34,657 1.33,920 1.33,706 15
    9 Даниил Квят «Торо Россо» 1.33,440 1.34,034 1.33,719 17
    10 Ланс Стролл «Уильямс» 1.33,986 1.34,090 1.34,220 18
    11 Карлос Сайнс «Торо Россо» 1.34,567 1.34,150   11
    12 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.34,942 1.34,164   12
    13 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.34,499 1.34,372   11
    14 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.34,892 1.35,046   15
    15 Антонио Джовинацци «Заубер» 1.34,963     8
    16 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.35,023     6
    17 Ромен Грожан «Хаас» 1.35,223     6
    18 Джолион Палмер «Рено» 1.35,279     6
    19 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.35,433     7
    20 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.35,496     8

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