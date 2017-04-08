Гран-при Китая. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 9-й, все результаты
Гран-при Китая
Шанхай Интернэшнл, Цзядин
8 апреля 2017 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.33,333
|1.32,406
|1.31,678
|13
|2
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.33,078
|1.32,391
|1.31,864
|15
|3
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.33,684
|1.32,552
|1.31,865
|14
|4
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.33,341
|1.32,181
|1.32,140
|15
|5
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.34,041
|1.33,546
|1.33,033
|12
|6
|Фелипе Масса
|«Уильямс»
|1.34,205
|1.33,759
|1.33,507
|14
|7
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.34,453
|1.33,636
|1.33,580
|16
|8
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.34,657
|1.33,920
|1.33,706
|15
|9
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.33,440
|1.34,034
|1.33,719
|17
|10
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.33,986
|1.34,090
|1.34,220
|18
|11
|Карлос Сайнс
|«Торо Россо»
|1.34,567
|1.34,150
|11
|12
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.34,942
|1.34,164
|12
|13
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.34,499
|1.34,372
|11
|14
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.34,892
|1.35,046
|15
|15
|Антонио Джовинацци
|«Заубер»
|1.34,963
|8
|16
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.35,023
|6
|17
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.35,223
|6
|18
|Джолион Палмер
|«Рено»
|1.35,279
|6
|19
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.35,433
|7
|20
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.35,496
|8
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING)— Formula 1 (@F1) April 8, 2017
6th pole in a row for HAM 👏
One THOUSANDTH between VET (P2) and BOT (P3) 😮#ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/EvtOFEABwA
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