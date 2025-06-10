Журналист Бенсон: «Трудно увидеть разницу между Колапинто и Дуэном, Франко пока не выполняет ни одну из задач «Альпин»

Бенсон сообщил, что не видит различий между Колапинто и Дуэном в «Альпин».

Редактор BBC Эндрю Бенсон прокомментировал перестановку, на которую «Альпин» пошла после первых шести гонок сезона-2025: место Джека Дуэна занял Франко Колапинто .

Вторая машина «Альпин» не финишировала выше 13-го места в этом году, в то время как Пьер Гасли заработал 11 очков.

«Слишком смело после трех гонок говорить, что переход не оправдался, но трудно увидеть хоть какую-то значимую разницу между выступлениями Колапинто и Дуэна, это правда.

Когда исполнительный советник – де-факто босс команды – Флавио Бриаторе повысил Колапинто, он сказал, что тот должен «быть быстрым, не попадать в аварии и зарабатывать очки».

Пока аргентинец не выполняет ни одну из задач. Колапинто попал в серьезную аварию в дебютный уик-энд в Имоле. В своих трех квалификациях он в среднем был на 0,392 секунды медленнее напарника Пьера Гасли – против показателя Дуэна в 0,366 секунды за шесть этапов. И, как и Дуэн, он не заработал очков.

У Колапинто есть еще пара гонок до отметки в пять Гран-при, которые упоминались в объявлении «Альпин», прежде чем команда проведет новую оценку ситуации – дедлайн, который Бриаторе стал отрицать, как только начал публично говорить о перестановке.

Что будет дальше, можно только гадать», – написал журналист.

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