Двукратный чемпион «Супербайка» Топрак Разгатлиоглу переходит в MotoGP и будет выступать за «Прамак» с 2026 года
Разгатлиоглу перейдет из «Супербайка» в MotoGP.
«Ямаха» объявила о переходе Топрака Разгатлиоглу из чемпионата мира по Супербайку.
28-летний турецкий гонщик – двукратный и действующий чемпион «Супербайка», на его счету 63 победы (второй показатель в истории).
В MotoGP Топрак будет выступать на байках «Ямахи» за «Прамак» в 2026 году.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Ямаха»
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