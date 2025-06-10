Двукратный чемпион «Супербайка» Топрак Разгатлиоглу переходит в MotoGP и будет выступать за «Прамак» с 2026 года

Разгатлиоглу перейдет из «Супербайка» в MotoGP.

«Ямаха » объявила о переходе Топрака Разгатлиоглу из чемпионата мира по Супербайку.

28-летний турецкий гонщик – двукратный и действующий чемпион «Супербайка», на его счету 63 победы (второй показатель в истории).

В MotoGP Топрак будет выступать на байках «Ямахи» за «Прамак » в 2026 году.

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й