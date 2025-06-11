«Адидас» – новый спонсор «Ауди» в «Ф-1».

Как сообщается, компания «Адидас» станет спонсором команды «Ауди » с 2026 года. В данный момент команда выступает в «Ф-1» под маркой «Заубер », а смена названия произойдет в следующем сезоне.

При этом еще перед началом текущего сезона сообщалось о том, что долгосрочное соглашение с «Адидасом» заключила команда «Мерседес ».

В данный момент обсуждение контракта «Ауди» с «Адидасом» находится на завершающей стадии.

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