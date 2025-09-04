Павел Колобков: «Большинство международных федераций и даже МОК очень хотели бы нашего возвращения»
«Гадать я не умею, да и в целом слово «надеяться» я давно из своего лексикона убрал. Очевидно, что руководители нашего спорта – в министерстве, ОКР, РУСАДА, федерациях – делают все необходимое. Надо понимать, что нам никто не поможет, только мы сами можем сделать все необходимое.
Отмечу, что большинство международных федераций и даже МОК очень хотели бы нашего возвращения. Хотя есть и те, кто относится по-другому, мы всех их знаем. Пока руководители международного спорта не готовы вступать в жесткую борьбу против политического влияния.
Так что нам надо продолжать работать и делать все, что в наших силах, чтобы у спортсменов была возможность выступить на Олимпиаде. Ведь это самое важное в карьере каждого из них», – рассказал бывший министр спорта России Павел Колобков.