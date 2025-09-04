Губерниев о России на ОИ-2028: «С американцами договориться легче, чем с европейцами, так что я преисполнен сдержанным оптимизмом»

Губерниев оценил вероятность выступления России на ОИ-2028 с флагом и гимном.

Летние Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе .

«Думаю, мы можем туда поехать. Пожалуй, сейчас преждевременно говорить про флаг и гимн, но стоит задача принять участие полным составом со всей атрибутикой. С американцами договориться легче, чем с европейцами, так что я тоже преисполнен сдержанным оптимизмом.

Кроме того, в летних видах ситуация с допуском иная, во многих из них наши спортсмены уже выступают. Тогда как мимо зимней Олимпиады мы пролетаем. Вот сегодня прошел биатлон, как прекрасно наши ребята себя показали, все мотивированы. Но если вдруг они и поедут в Милан, то буквально пара человек», – рассказал комментатор Дмитрий Губерниев .