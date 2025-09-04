Страны ШОС работают над созданием ассоциации спортивных организаций

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) работают на созданием ассоциации спортивных организаций.

Об этом рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы заявили о готовности провести первые Игры ШОС. Наша страна готова их принять. Сейчас мы согласовываем со странами-участниками уставные документы на этот счет и создаем ассоциацию спортивных организаций стран ШОС», – заявил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что первые Игры ШОС планируются на 2026 год.

В состав ШОС входят Россия, Китай, Индия, Беларусь, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.