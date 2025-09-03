21

Госдума в сентябре обсудит международное сотрудничество в спорте

Госдума в сентябре обсудит международное сотрудничество в спорте.

Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«На осеннюю сессию запланирован целый ряд мероприятий. В том числе и проведение 29 сентября в Госдуме круглого стола на тему «Россия и международное сотрудничество в области спорта: актуальное состояние и перспективы», посвященного 20-летию Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

В октябре также планируется участие в десятой сессии конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», – рассказал Матыцин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Государственная дума
Олег Матыцин
