Шубенков о завершении карьеры: «Я уже крепко задумываюсь о том, в какие перспективы мне двигать дальше»

Сергей Шубенков заявил, что серьезно задумывается о завершении карьеры.

Шубенкову 34 года, он является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами 2015 года.

Сегодня он стал вторым в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате России в Казани (13,69), победу одержал белорус Виталий Парахонько (13,63). Результат Парахонько пошел в зачет этапа легкоатлетической серии «Королева спорта», золото чемпионата России вручили Шубенкову.

— Вторая молодость, мне снова 20 лет! Вопрос (о возможном завершении карьеры) логичный, потому что я сейчас, конечно, поймал какую‑то тенденцию положительную, получилось ее оседлать, получилось где‑то что‑то переломить. Но я сейчас — это лишь бледная тень того меня, которым я привык быть, хотя уже давно пора отвыкнуть, уже несколько лет этого нет и неизвестно когда будет.

Но я пока каких‑то определенных ответов не могу дать. Честно, я уже крепко задумываюсь о том, в какие перспективы мне двигать дальше, начинаю думать, строить планы о чем‑то.

Может, еще год хватит или не хватит, я пока не готов сказать. Это решение не только мое, много людей участвуют: и тренер, и близкие. Ситуация всегда непростая. Конечно, не хочется, конечно, мне нравится, я кайфую. Приходишь на стадион, глаза радуются, как все красиво, классно сделано. Наконец‑то ВФЛА работает. Хочется ее хвалить потому что хочется, а не потому что попросили.

— Может, паузу в карьере взять?

— Нет, какие паузы? В 40 лет вернуться, что ли? Сейчас любая пауза — это все, — сказал Шубенков.

— Если завтра Себастьян Коу позвонит и скажет: «Возвращаем, ждем вас», получится выжать из себя последние силы и того Шубенкова вернуть?

— Норматив у нас 13,30 нынче, что‑то около того. Раньше приезжаем в Шанхай, первый старт, «Бриллиантовая лига», май месяц, раз — 35, следующий из 30 бежишь, вообще легко, нормально, классно. Нет, к сожалению, жизнь так не работает, спорт так не работает. Чудеса бывают, но не такие.

— Все‑таки уже чемпионаты мира и Олимпиады по телевизору?

— Скорее всего, да, — цитирует Шубенкова «Матч ТВ».