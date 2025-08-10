Сергей Шубенков: «Выиграть как бы выиграл, но я второй. Меня забавляет эта наша система, один раз бежишь, две медали сразу вешают»

Сергей Шубенков заявил, что его забавляет система вручения медалей на ЧР.

Сегодня Шубенков стал вторым в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате России в Казани (13,69), победу одержал белорус Виталий Парахонько (13,63).

Результат Парахонько пошел в зачет этапа легкоатлетической серии «Королева спорта», золото чемпионата России вручили Шубенкову.

«Эмоции дикие. Я как будто бы на чемпионате мира второе место занял, как в 2019 году на ЧМ, когда я ковырялся после травмы, восстанавливался, три месяца как на иголках. А вначале как все было, я бежал за пару месяцев до ЧМ последним, стыдно было.

Похожая ситуация, только более низкая точка входа была. Был план 13,40 пробежать, если повезет, и выиграть.

Получилось с нюансами, не добежал, а выиграть как бы выиграл, но я второй. Меня вообще забавляет эта наша система, один раз бежишь, две медали сразу вешают. Как в тяжелой атлетике, где сразу несколько зачетов считают.

Думал, если честно, что дожму белоруса. Знал, что прибегу второй, но все равно чемпион России, но под конец получилось найти ритм победный, ускорение, хотел накатить и дожимать. Но не так сильно обидно», – сказал Шубенков.