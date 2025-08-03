Лыжник Шаров о дисквалификации на беговом турнире из-за обуви: «Я считаю, что не имел никакого преимущества перед теми, кто бежал в шиповках»

Лыжник Шаров высказался о своей дисквалификации на легкоатлетическом первенстве.

В июле проходило молодежное первенство России в Чебоксарах. Лыжник Сергей Шаров финишировал первым в беге на 10 000 метров с результатом 29 минут 19,57 секунды. Позже его дисквалифицировали за несоответствие обуви регламенту соревнований – модель кроссовок спортсмена была допустима для соревнований по бегу на шоссе и кроссу, но недопустима на беговой дорожке стадиона.

«Все сейчас почему-то думают, что я изначально знал, что в таких кроссовках было запрещено стартовать. Но это однозначно не так, для меня все произошедшее было большим удивлением. Эта модель кроссовок очень распространена среди бегунов, и о том, что в них нельзя было выходить на дорожку, я узнал уже постфактум, когда финишировал.

Кто-то говорит, что во всем виноваты судьи, кто-то, что организация соревнований плохая, но могу сказать одно, нас никто не проверял, но я видел, что в таких же кроссовках еще минимум один человек бежал. И если бы я не выиграл, то никто бы на мои кроссовки даже не обратил бы внимания, уверен», – сказал Шаров.

Также лыжнику задали вопрос: не сложилось ли у него впечатление, что все случившееся с ним на первенстве России было желанием «утопить» выскочку, который пришел, увидел и победил.

«Мне кажется, все так и было. Конечно, было немного обидно, что так все случилось. Я считаю, что не имел никакого преимущества перед теми, кто бежал в шиповках. Да, у меня нет медали, но, по сути, победителем являюсь я. Поеду теперь на чемпионат России в Казань и попробую повторить там свой результат.

Думали пятерку и десятку бежать. Но если решим бежать одну дистанцию, то это будет 10 000. Шиповки пока не купил себе, но перед поездкой обязательно это сделаю.

Первым беговым стартом для меня был полумарафон в Нижнем Новгороде в конце мая. Попробовал, и у меня все в принципе получилось. Поэтому на июльский забег по Садовому кольцу я поехал, чтобы посмотреть, как бегут эти парни, и попробовать побороться с ними. И то, что я был на финише вторым, для меня не было удивительно, в принципе я понимал, на что способен, и рассчитывал попасть в топ-3.

Как отнеслись к моему результату другие призеры? Я не знаю, не разговаривал ни с кем после финиша. Я думаю, что они уже на кольце были немного в шоке.

Я всегда знал, что бегаю неплохо, и планировал когда-нибудь перейти в легкую атлетику. И вот это когда-нибудь наступило в этом году. Пока я не могу сказать однозначно, что завершил карьеру лыжника, в каких-то лыжных соревнованиях я, наверно, еще приму участие. Но в лыжах, мне кажется, я уперся в какой-то потолок для себя, поэтому и перешел в легкую атлетику, потому что видел там для себя больше перспектив», – добавил Шаров.