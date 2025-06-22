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«Есть вопросы к судейству. Думаю, решение было немного предвзятым». Новосельцева о том, что лишилась победы на Кубке России из-за штрафа перед финишем

Эльвира Новосельцева усомнилась в честности судейства на КР по легкой атлетике.

Кубок России проходил в подмосковном Жуковском. Новосельцева стала второй в спортивной ходьбе на 10 000 метров (44.25,85 минуты) – она лидировала, пока судьи за 70 метров до финиша не поставили спортсменку в штрафной бокс, увидев в ее технике признаки бега.

Победу одержала Рейхан Каграманова (44.01,65).

– Все видели твои слезы на плече у тренера. Не согласна с решением судей?

– Не согласна и объясню почему. Тот результат, на который мы шли, предполагает не очень высокую скорость. Это не рекорд России, до него далеко, еще три минуты. Поэтому я не согласна, что в моей ходьбе присутствовала фаза полета. Это просто не та скорость, где ненамеренно можно перейти на бег.

– Ты в принципе сразу небыстро пошла?

– Я не планировала какой-то высокий результат, потому что рекорд России в любом случае принадлежит мне. И, в принципе, я пока не вижу смысла настолько быстро идти. Сегодня задача была выиграть, а не показать рекордные секунды. Именно поэтому я уверена, что полета, бега, просто не могло быть. Мы работаем над техникой постоянно.

Думаю, что решение было немного предвзятым, потому что есть тенденция – все три фаворита отстояли штраф, а одну, Кристину Любушкину, вообще дисквалифицировали. Тут есть вопросы к судейству.

– У тебя часто возникают такие вопросы?

– Последние два старта – да. Но сейчас к нам приезжают иностранные судьи, у них нет здесь знакомых, предпочтений, они более нейтральны. Это очень мотивирует и хотелось бы, чтобы нейтральности в судействе ходьбы было больше, а не так, что любимчиков пропускают, тех же, кто не нравится, – останавливают.

Вопрос, я считаю, нужно поднять. И после того, как все обсудим с тренерами, мы, наверное, будем разбираться с судейством. Но сначала нужно посмотреть протоколы, увидеть, кто входил в состав судейской коллегии, из каких регионов эти люди, – сказала Новосельцева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок России
Эльвира Новосельцева (Хасанова)
спортивная ходьба
logoсборная России жен
Кристина Любушкина
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