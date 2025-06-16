Арман Дюплантис: «Я не так уж далек от результата 6,30 м. Для этого просто нужен идеальный день»

Арман Дюплантис считает, что еще способен улучшить свой мировой рекорд.

Накануне шведский прыгун с шестом выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, установив свой 12-й мировой рекорд – 6,28 м.

«Меня переполняют эмоции. Здесь [в Стокгольме] много моих родных. Когда я впервые прыгал на этом стадионе, мне было 11 лет, было дождливо и холодно, и я прыгнул чуть ниже четырех метров – довольно высоко для своего возраста.

Я буду просто наслаждаться. Наслаждаться моментом прямо сейчас. Фактически я не так уж далек от [результата] 6,30 м. Для этого мне просто нужен идеальный день», – сказал 25-летний Дюплантис .

Дюплантис также является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.