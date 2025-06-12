Российский прыгун с шестом Соловьев стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта США

Александр Соловьев стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта США.

Соревнования NCAA прошли в Юджине, штат Орегон. Российский прыгун с шестом стал единственным участником, взявшим высоту 5,78 метра.

23-летний Соловьев – уроженец Москвы. В декабре 2024 года он начал обучение в университете Техаса.

В 2024 году спортсмен становился победителем Кубка России, командного чемпионата и чемпионата страны в помещении.