Российский прыгун с шестом Соловьев стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта США
Александр Соловьев стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта США.
Соревнования NCAA прошли в Юджине, штат Орегон. Российский прыгун с шестом стал единственным участником, взявшим высоту 5,78 метра.
23-летний Соловьев – уроженец Москвы. В декабре 2024 года он начал обучение в университете Техаса.
В 2024 году спортсмен становился победителем Кубка России, командного чемпионата и чемпионата страны в помещении.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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