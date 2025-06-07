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«С сыном Саддама Хусейна общались постоянно. Удей говорил: «Мне нужны как раз такие люди, способные высказывать мнение». Советский тренер Возняк о работе в Ираке

Советский тренер Станислав Возняк рассказал, как общался с сыном Саддама Хусейна.

Возняк – заслуженный тренер СССР по легкой атлетике, в феврале ему исполнилось 90 лет. Специалист работал на Кубе, в Ираке, Чили, Аргентине и других странах.

– С ним (Саддамом) тоже общались?

– С ним – нет. А вот с его сыном Удеем постоянно.

– Этот Удей возглавлял Олимпийский комитет (Ирака).

– Совершенно верно. В 1988 году я еще тренировал сборную СССР на Олимпиаде в Сеуле. Вернулись оттуда – говорю знаменитому борцу Анатолию Колесову, заместителю председателя спорткомитета: «Анатолий Иванович, у меня плохо со здоровьем, язва желудка. Хочу уйти». – «Я тебя понимаю. Поезжай-ка ты в Багдад. Там большая группа наших специалистов – будешь над ними начальник. Заодно поработаешь с метателями...»

– Мне б на работе такие предложения получать при обострении недугов.

– В Багдаде работали 33 наших тренера. По всем видам из олимпийской программы. Только футбольных – человек пять. Удей был еще президентом федерации футбола. Поскольку я руководитель группы – каждую неделю к нему ездил. Каждый вид отчитывался о подготовке к Азиатским играм. Я присутствовал на всех этих совещаниях. Поначалу с переводчиком – потом сам стал мякать, вякать на арабском... Как-то понимали!

– С людьми вроде Удея лучше в споры не вступать?

– Я расскажу историю. К каждому нашему тренеру прикреплялся стажер из местных. А иногда и два. Обычно это были военные. Каждые два-три месяца стажеры менялись. Я пытаюсь что-то ему рассказать, показать – но чему он может научиться? Чему потом научит других?

– Бессмыслица.

– Я на одном из занятий олимпийского комитета высказался: «Это неправильно! Нужно, чтоб стажер за мной ходил как тень, все фиксировал, а в конце года сдавал экзамен. Вот тогда он станет тренером...»

– Ну и как отреагировал Удей?

– На следующий день мне в посольстве говорят: «Дружочек, собирай-ка вещи. Отправляем тебя в Москву. Какое ты имел право возражать Удею?!» Но я-то помнил, что смотрел на лицо Удея – ему нравилось, что говорю! Хоть такое случилось впервые – чтоб возражал иностранец. Но мне было все равно – выгонят меня, нет... Что думал, то сказал! Не понравилось? Не страшно, уеду.

– Но остались?

– Удей меня пригласил. Говорит: «Мне нужны как раз такие люди, которые способны высказывать мнение». Потом еще одна история. Со мной в аспирантуре учился араб, Ресан Хребет. Я и забыл про него. А дальше начались чудеса. Всей командой сидим под пальмами, ждем приезда руководства олимпийского комитета. Что-то рассказываю, все слушают... Вдруг вскакивают! Появляются человек семь в белых халатах. Один сразу ко мне – и обнимает.

– Тот самый Хребет?

– Да. Для всех вокруг шок. Эти семь человек – самая-самая иракская знать. Чтоб они кого-то обнимали – такого не представить... Да еще и русского... Это шейхи, которые управляли экономикой страны. Ресан – один из них. Я в Москве понятия не имел, что он такого происхождения! Вернулся домой – стал ректором университета в Басре. Узнал меня, сразу обратился к Удею: «Я Станислава забираю с собой, будет у меня преподавать». – «Я не отпускаю, мне такой русский самому нужен!» Как раз готовились к Азиатским играм, – рассказал Возняк.

«Фидель Кастро учил, как правильно рубить тростник. Всех нас вывезли на сутки в поля». Советский тренер Возняк о работе на Кубе

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Станислав Возняк
сборная СССР
Саддам Хусейн
Сеул-1988
logoАзиатские игры
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