«Фидель Кастро учил, как правильно рубить тростник. Всех нас вывезли на сутки в поля». Советский тренер Возняк о работе на Кубе

Советский тренер поделился воспоминаниями о встрече с Фиделем Кастро.

Станислав Возняк – заслуженный тренер СССР по легкой атлетике, в феврале ему исполнилось 90 лет. Специалист работал на Кубе, в Ираке, Чили, Аргентине и других странах.

– Я свою кубинскую поездку вспоминаю как великое блаженство. Но работать там – совсем другая история?

– Однажды в Олимпийский комитет приходит письмо за подписью Фиделя Кастро с просьбой пригласить преподавателей для центра подготовки к Панамериканским играм в Гаване. Пофамильно перечислены – кого именно хотят. Меня в том числе. Много было сомнений, но поехал... 1969 год.

– Всего 10 лет после победы Кастро.

– Отправили меня кубинцы работать с группой многоборцев – человек семь мужчин и пять женщин. Через год – в Панаме Игры. Участвуют все страны Карибского бассейна. Возвращаемся оттуда – навстречу нам в открытом море скоростной катер!

– Это кто ж?

– Фидель! Лично встречает! Поднимается на борт. Сначала его накормили, а потом принял всю команду. Каждому пожал руку. Тренеров собрал отдельно. Нас, советских, было много.

– Потом с Фиделем встречались?

– Два раза. Он приехал в Олимпийскую деревню в 1971 году, перед отлетом на Панамериканские игры в Колумбию. Вернулись оттуда – тоже прием у Кастро.

– Фидель был мастер ярких слов.

– Как раз при первой нашей встрече, после возвращения из Панамы, вдруг говорит всей сборной: «Помогите-ка в уборке сахарного тростника». Вывезли всех нас на сутки в поля. Самое интересное, Фидель несколько часов ходил рядом с нами. Учил, как правильно рубить тростник. Уникальный человек.

– Приятный в общении?

– Да не то слово. Просто чудесный! Когда стоит рядом, говорить с ним необычайно легко. Настолько открытый, человечный. К каждому подойдет: «Какая у тебя проблема? Может, что-то надо? Как учеба?» Заставлял врачей внимательно относиться к каждому спортсмену, – рассказал Возняк.

«С сыном Саддама Хусейна общались постоянно. Удей говорил: «Мне нужны как раз такие люди, способные высказывать мнение». Советский тренер Возняк о работе в Ираке