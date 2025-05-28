  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Дарья Клишина: «Мне сложно понять, как до сих пор очень многие российские легкоатлеты находят мотивацию выходить и показывать высокие результаты»
3

Дарья Клишина: «Мне сложно понять, как до сих пор очень многие российские легкоатлеты находят мотивацию выходить и показывать высокие результаты»

Клишина заявила, что ей сложно понять, где российские спортсмены берут мотивацию.

Ранее олимпийская чемпионка Мария Ласицкене сообщила, что берет паузу в карьере и думает об уходе из спорта из-за отсутствия мотивации. 

«В данной ситуации я солидарна с Марией. И я была в похожей ситуации, только, наверное, меньшее количество времени, все-таки с моим пожизненным нейтральным статусом мне было, наверное, немножечко проще.

И я жила не в России, где легкоатлеты вынуждены были тренироваться только ради внутренних стартов и понимали, что нет возможности проявить себя на более высоких турнирах уровня чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. 

Мне даже сложно понять, как до сих пор очень многие находят эту мотивацию выходить и показывать высокие результаты.

Маша была на самых высоких пьедесталах, у нее есть огромный опыт за плечами. И, конечно же, ей хочется идти вперед семимильными шагами, а не шагать, скажем так, назад, как у нее это получилось во второй части ее спортивной карьеры.

Спортивный век, всем нам известно, не самый длинный, и я очень сильно понимаю Машу. Конечно же, все это печально, что происходит.

И Маша точно из тех спортсменов, кто мог бы еще завоевать очень много медалей и для себя, и для страны, и для всех зрителей, которые ее любят», – сказала призер ЧМ в прыжках в длину Дарья Клишина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
прыжки в высоту
logoДарья Клишина
прыжки в длину
ТАСС
logoМария Ласицкене
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о приостановке карьеры Ласицкене: «Мотивация у спортсменов страдает. Российский спорт из-за санкций регрессирует»
327 мая, 19:10
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
227 мая, 16:21
Иоланда Чен: «Ласицкене – суперзвезда мировой легкой атлетики, это штучный товар. Вдруг российских легкоатлетов допустят, тогда и у Маши глаза загорятся»
327 мая, 13:49
Главные новости
Глава WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Некоторые федерации уже объявили, что участие в этом турнире закроет спортсменам дорогу на нормальные старты»
823 минуты назад
Витольд Банька: «WADA не зависит от политических, национальных или институциональных повесток»
11сегодня, 14:15
Командный чемпионат России. Королева, Конева, Филатова, Крылов, Шмыков, Холмогоров одержали победы, другие результаты
сегодня, 13:42
Президента WADA Витольда Баньку переизбрали на новый срок. Он был единственным кандидатом
29сегодня, 13:08
«Устал верить в чудеса». Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков завершил карьеру
7сегодня, 09:13
Аплачкина о 10 тестах РУСАДА за год: «Я вполне нормально отношусь к тому, что меня часто проверяют на допинг»
сегодня, 06:58
Михаил Дегтярев: «По поручению президента большое внимание уделяем вовлечению ветеранов СВО в спорт и паралимпийское движение»
4вчера, 20:40
Владимир Путин: «70% граждан России должны активно и регулярно заниматься физкультурой. Это касается и людей с ограничениями по здоровью»
83вчера, 19:10
Владимир Путин: «Порядка 11 млн россиян сталкивается с теми или иными ограничениями по здоровью. Для восстановления многим рекомендован спорт»
2вчера, 18:24
Командный чемпионат России. Тангара, Ткалич, Кнороз, Соколова, Перебиносов, Пронкин одержали победы, другие результаты
4вчера, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25
МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
114 марта, 11:43
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
115 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44