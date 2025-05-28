Дарья Клишина: «Мне сложно понять, как до сих пор очень многие российские легкоатлеты находят мотивацию выходить и показывать высокие результаты»

Клишина заявила, что ей сложно понять, где российские спортсмены берут мотивацию.

Ранее олимпийская чемпионка Мария Ласицкене сообщила, что берет паузу в карьере и думает об уходе из спорта из-за отсутствия мотивации.

«В данной ситуации я солидарна с Марией. И я была в похожей ситуации, только, наверное, меньшее количество времени, все-таки с моим пожизненным нейтральным статусом мне было, наверное, немножечко проще.

И я жила не в России, где легкоатлеты вынуждены были тренироваться только ради внутренних стартов и понимали, что нет возможности проявить себя на более высоких турнирах уровня чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр.

Мне даже сложно понять, как до сих пор очень многие находят эту мотивацию выходить и показывать высокие результаты.

Маша была на самых высоких пьедесталах, у нее есть огромный опыт за плечами. И, конечно же, ей хочется идти вперед семимильными шагами, а не шагать, скажем так, назад, как у нее это получилось во второй части ее спортивной карьеры.

Спортивный век, всем нам известно, не самый длинный, и я очень сильно понимаю Машу. Конечно же, все это печально, что происходит.

И Маша точно из тех спортсменов, кто мог бы еще завоевать очень много медалей и для себя, и для страны, и для всех зрителей, которые ее любят», – сказала призер ЧМ в прыжках в длину Дарья Клишина.