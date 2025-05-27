Губерниев о приостановке карьеры Ласицкене: «Мотивация у спортсменов страдает. Российский спорт из-за санкций регрессирует»

Дмитрий Губерниев высказался о приостановке карьеры Марии Ласицкене.

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ласицкене сегодня объявила, что берет паузу в карьере.

«Мотивация у спортсменов страдает. Я преклоняюсь перед теми, кто ее сохраняет, но она все равно страдает. Российский спорт из-за санкций регрессирует. Кто считает, что мы процветаем, – тот либо идиот, либо вредитель.

Я понимаю Ласицкене, Большунова и людей, которые являются «штучным товаром», если хотите. Конечно, Ласицкене сложно.

У нас еще подросло целое поколение легкоатлетов, которые ни разу не выступали под флагом и с гимном, и вообще не выступали на международных соревнованиях.

Здорово, что мы пытаемся заинтересовать. Московский спорт проведет серию турниров в рамках Недели легкой атлетики – все будет! Мы стараемся сохранить спорт в стране. У нас многое получается, но без международных соревнований, мягко говоря, ситуация тяжелая», – сказал спортивный комментатор Губерниев.