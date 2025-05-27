Иоланда Чен: «Ласицкене – суперзвезда мировой легкой атлетики, это штучный товар. Вдруг российских легкоатлетов допустят, тогда и у Маши глаза загорятся»

Чен надеется, что Ласицкене вернется в случае допуска на международные старты.

Трехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене сегодня объявила о приостановке спортивной карьеры.

«Новость совсем не неожиданная, последние пару лет было понятно, что к этому все идет. Думаю, решение тяжелое, но выношенное. Могу понять Марию, за плечами которой столько громких побед, чемпионаты мира, Олимпийские игры.

Непросто после таких достижений продолжать находить мотивацию. Кроме того, травмы, восстанавливаться становится все сложнее. При этом благодаря достижениям Марии теперь такая хорошая компания в женской высоте, высокая конкуренция. Это, безусловно, ее вклад.

Приятно, что она использовала формулировку «приостановила». Кто знает – вдруг какие-то изменения произойдут, и российских легкоатлетов допустят на международную арену. Тогда и у Маши глаза загорятся.

Не сомневаюсь, что она продолжит тренироваться и не покинет спорт насовсем. Она – суперзвезда мировой легкой атлетики, это штучный товар. Нынешние девчонки тоже придут к подобным результатам, но чтобы родилась такая звезда, должны пройти годы», – сказала комментатор, призер ЧМ в тройном прыжке Иоланда Чен.