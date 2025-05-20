Блогер Анастасия Тукмачева: «Шла именно через спорт. Кого удивишь сиськами? Ими себя не вытащить, прошло это время»

Анастасия Тукмачева рассказала о своем беговом блоге на миллион подписчиков.

– Правда, что поход в фитнес случился после того, как бойфренд пожурил состояние твоей попы?

– Да-да, это правда. Но оно как-то все вместе совпало – и я начала думать про спортивное блогерство, и понимала, что подкачаться действительно было бы неплохо.

– Много у тебя на тот момент было подписчиков?

– Тысяч 6-7. Но я тут же озадачилась набрать больше, мне надо все и сразу. Поставила себе задачу – пошла выполнять. Были какие-то знакомые из звездной тусовки. Лера из «Ранеток», например. Предложила ей заколлабиться. Тогда еще даже сторис не было. Из методов продвижения – выложить совместные фотографии с отметками, как будто вы друзья.

Делала вид, что уже есть реклама. Писала бренду спортивной одежды: давайте сделаем фотосъемку. Уже 100 раз рассказывала, как стала амбассадором Reebok.

Активно начала внедряться во все спортивные соревнования, которые только маячили. У меня были знакомые фотографы, знакомые, которые звали куда-то. Фехтование? Отлично! Открывают зал единоборств? Погнали. Вот так нахрапом везде, где могла засветиться.

Потом пошла к Мише Галустяну, прошла кастинг на женский страйкбол. Полгода мы ходили к нему в надежде, что это будет какой-то телепроект. Полгода! Ты знаешь таких девочек вообще? Я максимально хотела себя засветить – и летела к цели. Казалось, шоу Галустяна – верняк. Но оно так никуда и не пошло. Видимо, для телеканалов показалось недостаточно интересным.

– Есть расхожий стереотип: если ты девушка с хорошими формами и регулярно выкладываешь полуголые фоточки – несколько десятков тысяч гарантировано. Так?

– Да таких девочек миллионы. Важно наполнить все смыслом. Я сразу это понимала и шла именно через спорт.

Если ты просто красивая – это не сработает. Даже полуголыми фотками. Мы живем в эпоху OnlyFans, кого ты хочешь удивить сиськами? Ими себя не вытащить, прошло это время. Вижу, как некоторые йогини в обтягивающих шортах фотографируют себя в самых интересных позах, но и там помимо этого завуалирован какой-то смысл.

Валя Карнавал – тоже сиськи. Но она и еще много чем интересна, раз так нравится.

У меня с самого начала не было сомнений, что идти нужно в первую очередь через спорт, – сказала Тукмачева.

«Если ты просто красивая – это не сработает. Кого удивишь сиськами?» Поговорили с «главной по спорту»