Дегтярев о санкциях против спорта: «Мы усилили юридическую работу – меньше слов, больше судов. Здравый смысл и политическая обстановка подсказывают, что все будет хорошо»

Михаил Дегтярев оценил перспективы снятия санкций с российского спорта.

Об этом министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев высказался во время марафона «Знание. Первые» в Москве.

«На всех международных встречах, а их много, многие в закрытом пока формате, в том числе и с европейскими международными чиновниками, говорят о том, что нас ждут и хотят вернуть. Хотят возвращения российского и, кстати, белорусского спорта. Белорусы тоже под прессом. Это юридическая работа.

Мы усилили юридическую работу, это связано с моей позицией как министра – меньше слов, больше судов. Претензии мы выдвигаем в юридическом ключе, то есть на их языке говорим. Ну и, в общем, здравый смысл и политическая обстановка подсказывают, что все будет хорошо.

[Олимпийские] игры будут уже в феврале, отборы уже по многим видам спорта запущены. То есть даже сейчас – а мы все-таки прогнозируем оптимистичный сценарий – если Игры начнутся, многие наши ребята не получат возможности отобраться. Поэтому уже в Италии на зимних Играх мы будем, скорее всего, но только в усеченном формате в связи с тем, что вся эта ситуация затянулась», – сказал Дегтярев.

На предыдущей Олимпиаде-2024 в Париже смогли выступить лишь 15 российских спортсменов, получивших нейтральный статус.