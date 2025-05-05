Семь человек приговорены к условным срокам и штрафам за угрозы и оскорбления в адрес режиссера церемонии открытия Олимпиады-2024
Семь человек получили наказание в виде условных сроков и штрафов. Суд постановил, что они виновны в кибертравле режиссера Тома Жолли, включавшей оскорбления и угрозы смертью.
Трое из них должны выплатить штрафы в размере от 2000 до 3000 евро, четверо получили условное лишение свободы на срок от 2 до 4 месяцев. Кроме того, каждый из них обязан выплатить Жолли по одному евро в качестве компенсации морального вреда.
Также двоим из них заблокировали аккаунты в соцсети.
«У многих возникает ощущение безнаказанности, когда они в порыве эмоций отправляют оскорбительные сообщения. Мы знаем, что может дойти до физического нападения», – заявил прокурор, который требовал для всех обвиняемых условные сроки от 3 до 8 месяцев.
Церемония открытия Олимпиады проходила 26 июля 2024 года. Ее отдельные сцены вызвали резкую критику общественности, организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан. Тома Жолли отрицал намерение кого-либо оскорбить.
«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий