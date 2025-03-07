0

Матвей Волков: «Мужской шест в России просто умирает. Думаю, пройдет 10 лет, и его не станет»

Матвей Волков считает, что мужские прыжки с шестом в России переживают кризис.

1 марта Волков выиграл зимний чемпионат России с результатом 5,85 метра. Днем ранее швед Арман Дюплантис на турнире во Франции обновил принадлежащий себе же мировой рекорд (6,27).

«Там в принципе другая планета. Мы на том же чемпионате России, в принципе, втроем прыгали на более-менее нормальных высотах. К сожалению, мужской шест в России просто умирает. Я думаю, что пройдет 10 лет, и его не станет.

Сейчас он, по сути, держится на мне, Мише Шмыкове, Диме Качанове, Саше Соловьеве, ну и на Тимуре Моргунове, который пока восстанавливается. Обидно, что так получается. Там люди прыгают постоянно в условиях суперконкуренции, а у нас такого нет.

Во времена СССР, когда выступал мой отец (Константин Волков – Спортс’‘), в одной только иркутской школе прыгунов с шестом насчитывалось условно сто человек. А сейчас такое количество спортсменов не факт, что наберется по всей России. На высоте 5,40 сейчас прыгают в России пять-шесть человек, это плачевный уровень.

И говорить о результате 6,27 метра просто бессмысленно в текущих реалиях. Мы в этой дисциплине проигрываем, нужно что-то менять и увеличивать массовость», – сказал Волков, с 2021 года выступающий за Беларусь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Матвей Волков
прыжки с шестом
Константин Волков
чемпионат России в залах
Дмитрий Качанов
logoСборная Беларуси
logoТимур Моргунов
Александр Соловьев
Михаил Шмыков
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
Финал серии «Снежная королева». Ткалич, Аплачкина, Демидик, Никитин, Шмыков, Киселев одержали победы, Шубенков – 5-й, другие результаты
сегодня, 19:47
Кнороз о финале серии «Снежная королева»: «Взяла высоту не просто чисто, но еще и с хорошим запасом. Пусть американки это увидят и понервничают»
4сегодня, 14:32
Коу о допуске спортсменов: «Мир – сложная штука, но мне не кажется, что сейчас ситуация сложнее, чем когда-либо. Нужно общаться с людьми, слушать различные мнения»
2сегодня, 14:16
Данил Лысенко: «Думаю, все идет к тому, что скоро откроются варианты международных стартов»
сегодня, 11:19
WADA пока не получило от России взнос, отправленный в конце 2024 года
24сегодня, 10:16
Михаил Дегтярев: «Поправили устав ОКР, информация доведена до МОК. Больше нет препятствий к восстановлению»
10сегодня, 09:24
Чемпионат Европы в залах. Команда Нидерландов выиграла смешанную эстафету 4x400 м, Бельгия – 2-я, Великобритания – 3-я
вчера, 22:31
Финал серии «Снежная королева». Кнороз, Лысенко, Аплачкина, Конева, Дубровский, Масютенко одержали победы, другие результаты
1вчера, 18:35
Прыгун с шестом Матвей Волков: «Как говорил Тайсон, бой должен длиться 13 секунд. Я придерживаюсь примерно такой стратегии»
вчера, 15:02
Михаил Дегтярев: «Находясь под жесткими санкциями, мы, к сожалению, не увеличивали штат, не формировали команду защиты. Это была грубая ошибка»
7вчера, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21