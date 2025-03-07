Матвей Волков: «Мужской шест в России просто умирает. Думаю, пройдет 10 лет, и его не станет»

Матвей Волков считает, что мужские прыжки с шестом в России переживают кризис.

1 марта Волков выиграл зимний чемпионат России с результатом 5,85 метра. Днем ранее швед Арман Дюплантис на турнире во Франции обновил принадлежащий себе же мировой рекорд (6,27).

«Там в принципе другая планета. Мы на том же чемпионате России, в принципе, втроем прыгали на более-менее нормальных высотах. К сожалению, мужской шест в России просто умирает. Я думаю, что пройдет 10 лет, и его не станет.

Сейчас он, по сути, держится на мне, Мише Шмыкове, Диме Качанове, Саше Соловьеве, ну и на Тимуре Моргунове, который пока восстанавливается. Обидно, что так получается. Там люди прыгают постоянно в условиях суперконкуренции, а у нас такого нет.

Во времена СССР, когда выступал мой отец (Константин Волков – Спортс’‘), в одной только иркутской школе прыгунов с шестом насчитывалось условно сто человек. А сейчас такое количество спортсменов не факт, что наберется по всей России. На высоте 5,40 сейчас прыгают в России пять-шесть человек, это плачевный уровень.

И говорить о результате 6,27 метра просто бессмысленно в текущих реалиях. Мы в этой дисциплине проигрываем, нужно что-то менять и увеличивать массовость», – сказал Волков, с 2021 года выступающий за Беларусь.